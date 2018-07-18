Туристи розбирали на сувеніри стіну в концтаборі Освенцим

Двоє туристів з Угорщини спробували поцупити цеглу зі стін крематорію в музеї, розташованому на території колишнього нацистського табору Освенцим (або Аушвіц).

Про це повідомляє "Лехаим" з посиланням на "The Local".

Злочинців, 30-річну жінку і 36-річного чоловіка спіймали інші туристи, які помітили, як порушники складають до себе в сумки шматки зруйнованих стін.

Свідки розповіли про побачене працівникам охорони, і злодюжок оштрафували на 400 доларів. Також їх засудили до одного року ув'язнення умовно.

«Угорці розповіли, що вони лише хотіли взяти з собою цеглу, як сувеніри і не розуміли, що їх дії можуть мати наслідки», - повідомив офіцер поліції Матеуш Дрваль.