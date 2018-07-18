Туристи розбирали на сувеніри стіну в концтаборі Освенцим
13:51, 18 липня 2018Іудаїзм
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Освенцим / parool.nl
Двоє туристів з Угорщини спробували поцупити цеглу зі стін крематорію в музеї, розташованому на території колишнього нацистського табору Освенцим (або Аушвіц).
Про це повідомляє "Лехаим" з посиланням на "The Local".
Злочинців, 30-річну жінку і 36-річного чоловіка спіймали інші туристи, які помітили, як порушники складають до себе в сумки шматки зруйнованих стін.
Свідки розповіли про побачене працівникам охорони, і злодюжок оштрафували на 400 доларів. Також їх засудили до одного року ув'язнення умовно.
«Угорці розповіли, що вони лише хотіли взяти з собою цеглу, як сувеніри і не розуміли, що їх дії можуть мати наслідки», - повідомив офіцер поліції Матеуш Дрваль.
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