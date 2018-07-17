В Арізоні університет представляє кошерну їжу для 3,5 тисяч студентів-євреїв

Починаючи з осені в Hassayampa Academic Village Dining Hall в коледжі Темпі, який є домом щонайменше для 3,5 тисяч євреїв, будуть представлені кошерні обіди та вечері.

Про це повідомляє "Лехаим".

«Тисячі єврейських студентів приїжджають у штат Арізона й хочуть отримати тут привітний, позитивний досвід єврейської громади. Але варіант із вибором кошерних страв піднімає забезпечення дотримання єврейського способу життя на інший рівень, що робить ASU дійсно одним із кращих місць в Америці, для студентів-євреїв», - сказав раббі Шмуель Техтель.

Єврейський студентський центр «Гілель» також працював з університетом, щоб домогтися введення кошерної їжі в кампусі.