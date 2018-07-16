У Севастополі вшанували пам'ять євреїв, загиблих від рук фашистів

Близько 100 севастопольців прийшли до пам'ятника «Жертвам Голокосту» та вшанували пам'ять понад чотирьох тисяч євреїв і кримчаків, які були розстріляні гітлерівцями 76 років тому.

Офіційні особи та представники громадськості поклали квіти до монумента і закликали пам'ятати жертв фашистських репресій, пише Jewish.ru.

«76 років тому практично всі євреї, які залишилися жити у Севастополі, були вигнані зі своїх будинків, зібрані в одному місці і розстріляні. Загинули майже всі, хто залишився в місті після приходу до нього фашистів», – сказав керівник ветеранської організації єврейської громади Севастополя Борис Гельман.

За його словами, від масового розстрілу врятувалися дві єврейські дівчинки. «Анна Сальник змогла проскочити в щілину у кам'яній огорожі, за якою тримали людей, а її мати і шестирічний брат загинули. Ася Тумбинська врятувалася завдяки допомозі російських людей, які сказали фашистам, що її прізвище Романова. Правда, її потім під час однієї з облав захопили і як росіянку відправили на роботи до Німеччини. Вона була звільнена американською армією у 1945 році», – пояснив Гельман.

Нагадаємо, що 12 липня 1942 року, в період окупації Севастополя, гітлерівці розстріляли майже всіх місцевих євреїв і кримчаків – 4 200 осіб.