Ультраортодокси напали на жінок з реформістської спільноти, які молились біля Стіни Плачу

Представники ультраортодоксального напрямку в єврейській традиції 13 червня напали на жінок з реформістської спільноти «Жінки Стіни», які молились біля Стіни Плачу.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", близько 150 «Жінок Стіни» прийшли здійснити свою традиційну молитву в установленому для них місці біля святині, але на них стали нападати ортодоксальні жінки, які моляться на жіночій половині. Обурені ортодокси кидали в реформісток яйця, кавові стаканчики й печиво. В однієї з них вихопили молитовну книгу і, кинувши на землю, хотіли підпалити.

Жінки стіни поскаржилися на те, що поліція спостерігала за подіями, але не поспішила втрутитися. Одна з керівниць реформістського руху, Анат Хоффман, висловила побоювання: "Спочатку вони спробують палити молитовники, а потім те ж саме почнуть робити з людьми".

Відомо, що для ультраортодоксів неприйнятно, що учасниці руху «Жінки Стіни» носять кіпи, таліти та читають Тору вголос, що традиційно, можуть робити лише чоловіки.