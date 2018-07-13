Ультраортодокси напали на жінок з реформістської спільноти, які молились біля Стіни Плачу

17:31, 13 липня 2018
Іудаїзм
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Ультраортодокси напали на жінок з реформістського співтовариства / stmegi.com

Представники ультраортодоксального напрямку в єврейській традиції 13 червня напали на жінок з реформістської спільноти «Жінки Стіни», які молились біля Стіни Плачу.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", близько 150 «Жінок Стіни» прийшли здійснити свою традиційну молитву в установленому для них місці біля святині, але на них стали нападати ортодоксальні жінки, які моляться на жіночій половині. Обурені ортодокси кидали в реформісток яйця, кавові стаканчики й печиво. В однієї з них вихопили молитовну книгу і, кинувши на землю, хотіли підпалити.

Жінки стіни поскаржилися на те, що поліція спостерігала за подіями, але не поспішила втрутитися. Одна з керівниць реформістського руху, Анат Хоффман, висловила побоювання: "Спочатку вони спробують палити молитовники, а потім те ж саме почнуть робити з людьми".

Відомо, що для ультраортодоксів неприйнятно, що учасниці руху «Жінки Стіни» носять кіпи, таліти та читають Тору вголос, що традиційно, можуть робити лише чоловіки.

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