У Німеччині 20-річний палестинець напав на єврейського професора через кіпу

У німецькому місті Бонн 12 липня було скоєно злочин на ґрунті антисемітизму.

Громадянин Німеччини, 20-річний палестинець, напав на єврейського професора філософії з американського університету, повідомляє проект "Єврейські новини".

Конфлікт стався, коли професор вдень йшов по вулиці в кіпі. Палестинець почав неадекватно себе вести й бігати навколо 50-річного єврея. Після чого кілька разів штовхнув його, весь час вигукуючи на різних мовах: «Євреям немає місця в Німеччині».

Перехожі викликали поліцію, яка побічно підтвердила слова 20-річного антисеміта. Після прибуття на місце «правоохоронці» завдали кілька ударів палицями по обличчю професора і повалили його на землю. За цей час палестинець встиг сховатися.

Після обурення людей, які викликали поліцію (мабуть, 50-річний професор в кіпі здався поліцейським затятим антисемітом), професора залишили в спокої та вирушили на пошуки справжнього злочинця. У підсумку палестинець був затриманий.

В управлінні поліції міста Бонн, подію назвали «жахливим непорозумінням» і принесли вибачення.