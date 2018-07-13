Унікальна знахідка допомогла археологам дізнатися, як жили євреї 1500 років тому (рос.)

Сделанные в районе Кинерета уникальные раскопки расширяют представление о жизни еврейского ишува на территории современного Израиля 1500 лет назад. Широкой публике впервые предоставлена возможность посмотреть на мозаичные панно, открытые во время археологических работ.

Речь идет о периоде наибольшего упадка еврейской общины в Эрец-Исраэль – через 600 лет после неудавшегося восстания Хасмонеев (Хашмонаим), через 400 лет после разрушения Храма и через 400 лет после восстания Бар-Кохбы. В конце эпохи римского владычества, как считалось, община утратила свое политическое и экономическое значение, резко уменьшилась и лишь боролась за выживание. Однако археологические находки указывают, что это было далеко не так.

В частности, теперь очевидно, что к V веку новой эры в районе Кинерета продолжалась полноценная еврейская жизнь. Об этом свидетельствуют, среди прочего, находки, сделанные в упоминаемом в ТАНАХе (и Библии) Хукоке.

Одной из важнейших находок стала богато декорированная мозаикой синагога, свидетельствующая о процветании еврейской религии в тот период (прежде считалось, что иудаизм в тот период был "в загоне", вытесняемый христианством).

Герой Самсон и редкой красоты мозаика

Еще в 2012 году в ходе раскопок у кибуца Хукок, названного по имени библейского города, были обнаружены руины древней синагоги, пол которой украшала редкой красоты мозаика, изображающая героя Шимшона (Самсона), а также надпись на иврите – цитата из Книги Судей (Шофтим).

Синагога эта упоминалась в ряде источников, в том числе в книге раввина Аштури Апирхи. Именно на сведения из нее ориентировались археологи, ведущие работы на этом объекте.

Кроме изображения Шимшона (Самсона), на мозаике изображены лисы, лица женщин, факелы. Хотя значительная часть панно утрачена, даже сохранившаяся его часть позволяет представить значительность и красоту работы.

Привет от Македонского

Другие обнаруженные в этом районе мозаики изображают Ноев ковчег, круги Зодиака, ритуальные светильники и многое другое. Один из мозаичных рисунков воспроизводит встречу Александра Македонского с Великим коэном.

Согласно преданию, в 332 году до н. э. на пути из Персии в Египет полководец посетил Иерусалим. Его армия вышла к окраинам Иерусалима в районе нынешней горы Скопус (Хар ха-Цофим). И там, как утверждается, навстречу Александру Македонскому на гору поднялась группа служителей Иерусалимского Храма во главе с первосвященником Яддуа.

И тогда, согласно преданию, случилось неожиданное: полководец встал на колени (по другим сведениям – низко поклонился) перед первосвященником и получил от него благословение. На удивленные вопросы соратников Александр ответил, что видел сон, в котором жрец, похожий на Яддуа, предсказал ему великое будущее.

То же предание утверждает, что Александр Македонский в сопровождении первосвященника посетил Храм, где сделал жертвенное подношение Всевышнему.

По словам руководителя раскопок проф. Джуди Магнесс (Jodi Magness), находки сделанные в районе Кинерета, "расширили наши знания еврейской истории в период завершения римского и начала византийского периодов".

"Вести"