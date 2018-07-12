Знайдено нове місце поховання євреїв «Ленінградського голокосту»

У ході робіт в Олександрівському парку Пушкіна (Ленінградська область) виявлені останки людей.

Поки знайдені останки двох осіб. На одному з черепів пробита скроня, наче від удару прикладом, а в потилиці є слід від кулі, повідомляє Jewish.ru.

Саме через це і виникло припущення, що це останки розстріляних під час війни євреїв. Про те, що це може бути місце поховання, говорять також і свідчення місцевих жителів, розповів краєзнавець Віталій Новицький.

Також Новицький повідомляє, що адміністрація парку не хоче проводити розкопки, а також зацікавлена у якнайшвидшому відновленні робіт із ремонту водовідвідних каналів. У той же час директор музею-заповідника «Царське село» Ольга Таратинова, розповіла, що зараз дослідження знахідок проводять фахівці, тільки після них будуть приймати рішення про проведення робіт.

Зазначимо, що через проведення чемпіонату світу із футболу в Росії проведення будь-яких пошукових робіт до шістнадцятого липня під забороною.

Мова йде про так званий «Ленінградський голокост» - знищення євреїв у роки Другої світової війни.

За підрахунками фахівців, за цей час на території Ленінградської області загинули десятки тисяч євреїв.