У Дніпрі рабин прочитав публічну лекцію про Єрусалимський храм

У Дніпрі в центрі «Менора» пройшла публічна лекція рабина Ешая Альгази про Єрусалимський храм, його пристрої і найбільш важливі атрибути.

Рабин Альгази читав лекцію на івриті, а переклад здійснював Аківа Романовський, повідомляється на сайті єврейської громади Дніпра.

"Ми молимося і дуже сподіваємося, що зовсім скоро наші знання стануть реальністю і наші бажання будуть виконуватися, і Тиша Бе Ав відновлений Храм постане перед нами у всій своїй величі", - сказав Яків Гольдштейн.

Крім головної публічної лекції також він прочитав лекцію для дітей і провів заняття для студентів «Ешивас Любавич Україна».