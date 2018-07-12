Австралійський бренд зняв рекламу окулярів у концтаборі, де загинули 70 тисяч жертв Голокосту

Австралійський виробник сонцезахисних окулярів, компанія Valley Eyewear нещодавно стала учасником світового скандалу.

Реклама нової колекції під назвою Black Zero була знята у Хорватії, на фоні відомого меморіалу жертвам Голокосту, повідомляє JewishNews.

Світове співтовариство розкритикувало австралійців і менеджерам компанії довелося вилучити всю випущену рекламну продукцію зі скандальним фото. Хоча офіційні вибачення від керівництва Valley Eyewear принесені не були.

Фото для реклами було знято на місці існування концтабору «Ясеновац», у якому за сприяння хорватського уряду, що діяв у роки Другої світової війни разом із фашистами, було знищено понад 70 000 місцевих сербів і євреїв.