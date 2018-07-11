Уряд Німеччини збільшить виплати євреям, які пережили Голокост

Німеччина погодилася збільшити виплати на соціальну допомогу євреям, які пережили Голокост.

Домовленість досягнута між урядом ФРН та єврейською організацією JCC, яка надає соціальну допомогу тим, хто пережили Голокост, пише Deutsche Welle.

У майбутньому році обсяг наданих Берліном коштів збільшиться на 75 мільйонів і складе 480 мільйонів євро, повідомив у Нью-Йорку керівник єврейської організації Jewish Claims Conference (JCC) Джуліус Берман.

Американський дипломат Стюарт Айзенстат, який вів переговори з урядом ФРН від імені організації, привітав це рішення. За його словами, новий уряд Німеччини показав, що «поділяє наше розуміння того, що ті, хто пережили Голокост, які сильно настраждалися в юності, повинні гідно прожити решту їм роки».

На переговорах також досягнута домовленість про збільшення пенсій 55 тисячам євреям, які пережили Голокост із Центральної та Східної Європи. Протягом трьох років сума пенсії збільшиться з нинішніх 352 до 541 євро.

JCC, за власними відомостями, по всьому світу оплачує перебування в будинках престарілих 76 200 осіб, що пережили Голокост. Ще 62 тисяч осіб отримують допомогу на придбання продуктів харчування і медикаментів.