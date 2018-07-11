З 3 по 5 вересня в Рівному відбудеться конференція «Євреї в етнічній мозаїці українських земель».

Про це повідомляє Асоціація єврейських організацій і громад України.

Основні напрямки роботи конференції: єврейські громади на українських землях в домодерний і сучасний періоди; традиційна культура єврейського населення українських земель; вихід із гетто: єврейська громада в XIX столітті; перетин кордонів: мобільність і міграція єврейського населення; євреї в міському просторі; народження націй: сіонізм і участь євреїв в інших національних проектах; єврейське населення у міжвоєнний період (1918-1939 рр..); єврейський модернізм; Друга світова війна і Голокост в Україні; єврейське населення в повоєнній Україні; сучасні наративи та пам'ять про єврейське минуле.

Детальніше про конференцію читайте тут.