У Цюріху закрили єврейську школу через «світські» предмети

Цюріхська ультраортодоксальна школа «Ієшиві Кета», один з чотирьох єврейських навчальних закладів цього швейцарського міста, буде закрита у зв'язку з невідповідністю викладання стандартам міністерства освіти.

Інспектори виявили, що вчителі не приділяють достатньо уваги математиці, англійській та французькій мовам, пише Jewish.ru з посиланням на офіційне підтвердження міністерства освіти Швейцарії.

Школа «Ієшиві Кета», у якій навчаються 600 єврейських дітей, була заснована близько двох десятиліть тому. Вона стала об'єктом пильної уваги у 2005 році – після затвердження нових, більш жорстких критеріїв міністерства освіти.

Інспектори, які здійснюють контроль над приватними школами, виявили, що вчителі, які викладають предмети, не пов'язані з релігією, не мають необхідної кваліфікації, після чого директор «Ієшиві Кета» оголосив персоналу про закриття цього навчального закладу - учнів переведуть до школи «Талмуд Тойро».