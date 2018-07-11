Антисемітський лист Мартіна Лютера виставлено на аукціоні в США

Сьогодні, 11 липня, з молотка на бостонському аукціоні RR Auction піде лист, написаний Мартіном Лютером майже 500 років тому.

Як пише ізраїльський ресурс NewsRu.com, ціна лота може досягти 500 тисяч доларів.

Написаний лист був у вересні 1534 року і адресований голові берлінської церкви Георгу Бухольцеру, який попросив роз'яснити деякі фрагменти писання - їх сподвижник Лютера Йоганн Агрікола використовував, щоб захистити євреїв від переслідувань.

Сам Лютер, очевидно, був затятим антисемітом, оскільки в листі закликає Бухольцера «продовжувати викривати євреїв» на своїх проповідях.

«Євреї - втілення диявола, які прокляли Господа нашого», - пише, зокрема, він.

Примітно, що, як відзначають історики, Лютер насправді антисемітом не був. Спочатку, як розповідають його біографи, він навіть симпатизував євреям, які переслідувалися католицькою церквою. Крім того, на характері батька реформації згубно позначилося погіршення стану здоров'я.