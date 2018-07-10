На Львівщині ізраїльський журналіст і німецький вчений організували день пам'яті жертв єврейського погрому

У місті Золочів пройшла церемонія в пам'ять про жертв багатоденного єврейського погрому в липні 1941 року.

У ній взяли участь мер міста, місцеві громадські активісти та релігійні діячі, повідомляє "Лехаим".

Пастор львівської євангельської церкви Василь Бобко звернувся до присутніх із промовою, в якій заявив: «Я, як представник свого народу, своєї нації, представник України, представник духовенства України, маю відвагу та право сказати Ізраїлю, щоб Ізраїль мене пробачив і в моєму обличчі пробачив мій народ. Бо ми всі, прямо або побічно, були причетні до загибелі Ізраїлю. І ми маємо сказати Ізраїлю сьогодні – прости нас, Ізраїль! Пробач за біль, слова й відношення».

«Все, що ми повинні зробити сьогодні – це покаятися перед Ізраїлем, як нація, як народ і дозволити Ізраїлю благословити нас. Від імені України я звертаюсь до представників Ізраїлю, до духовної влади Ізраїлю і від імені України я прошу: брати, вибачте нас за біль, за всі помисли, всі гнилі слова ненависті, прокльону, осуду. За всі справи, якими ми заподіяли Ізраїлю біль, якими ми вас поранили, якими ми вас відкидали і не брали як божий вибір», – наголосив пастор.

Церемонія на честь 77-річчя погрому, в якому протягом кількох днів у липні 1941 року були вбиті понад 3 тисячі місцевих євреїв, була організована ізраїльським журналістом Шимоном Бриманом і німецьким вченим Ніколасом Дрейером з Нюрнберга. Під час Голокосту в Золочеві від рук нацистів та українських колабораціоністів загинули близько 9 тисяч євреїв. Місце, де лежать жертви погрому, досі не огороджене, там немає ні пам'ятника, ні пам'ятного знака. А в експозиції місцевого історичного музею вина за загибель євреїв покладається виключно на німців.