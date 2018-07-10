В ізраїльському місті Кір'ят-Арбі ортодокси бойкотують басейн

Адміністратори місцевого басейну в ізраїльському місті Кір'ят-Арбі 10 червня звернулися до місцевої влади з приводу нестачі коштів, через яку плавальний комплекс може припинити своє існування.

Діра в бюджеті становить 300 тисяч шекелів і з'явилася вона після того, як місцеві рабини закликали релігійних громадян бойкотувати басейн і не продовжувати абонементи на його відвідування, повідомляє проект "Єврейські новини".

Рабини стали висловлювати протест проти рішення адміністрації басейну надавати години для сімейного відвідування, протягом яких чоловіки можуть плавати разом із жінками.

Ще в минулому році представники світського спільноти міста звернулися в БАГАЦ з проханням дозволити місцевому басейну надавати час для спільного плавання для чоловіків і жінок. Після дискусії, суд задовольнив це прохання, але незадоволеними залишилися ультрарелігійні громадяни, яких у місті більшість (приблизно дві третини).