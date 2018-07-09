Головний приз кінофестивалю у Карлових Варах отримала картина про геноцид євреїв Одеси

Головний приз 53-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах завоювала картина румунського режисера Раду Жуде «Мені плювати, якщо ми ввійдемо в історію як варвари».

Про це на церемонії закриття фестивалю оголосив його президент Іржі Бартошка, пише Jewish.ru.

«Я радий вручити "Кришталевий глобус" режисеру Раду Жуде, фільм якого підкорив тут наші серця», - сказав Бартошка.

Головна героїня картини - інтелектуалка Маріана (Іоана Якоб), яка задумала «реенактмент» - концептуальну реконструкцію подій Другої світової війни на головній площі Бухареста. Одним із найболючіших і травматичних сюжетів цієї історії став геноцид єврейського населення Одеси та суміжних територій, захоплених румунськими військами.