На території колишнього комплексу Великої синагоги у Вільнюсі проведуть розкопки

На території колишнього комплексу Великої синагоги у Вільнюсі 9-31 липня проходитимуть археологічні дослідження.

Археологічне дослідження Великої синагоги розпочалося в 2011 році, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на Литовську єврейську громаду.

За час розкопок були виявлені фрагменти фундаменту будівлі громадської лазні, що належала єврейській громаді, і місця двох мікв (ритуальні басейни). Метою дослідження є подальше вивчення залишків лазні, уточнення периметра Великої синагоги та пошук північно-західного кордону будови. Дослідження проводиться в наукових цілях.

Глава ізраїльської археологічної дослідницької групи доктор Джон Селігман оголосив про розкопки Великої синагоги. Розкопки триватимуть з 9 липня.

"У 2016 році в архівах міста Вільнюса ми знайшли план будинку, який склали в XIX столітті для реконструкції лазні. На ньому видно, що сауна була розташована на двох основних поверхах. Детальний аналіз плану показав, що будівля має два туалети, дві різні кімнати та цікаві приміщення. Ці приміщення містили великі нагрівальні печі, які, на наш погляд, з'єднані з басейном «мікви» зі сходів. Але все може бути перевірено лише шляхом розкопок. Було вирішено розкопати ці місця - дві невеликих області, в надії, що цей план відповідає реальності й ми виявимо дві зони ритуального обмивання, що належали єврейським громадам", - повідомив Джон Селігман.

Результати археологічних досліджень будуть публічно представлені 19, 26 липня.