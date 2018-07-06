Федерація Єврейських Громад України оголосила конкурс дитячих робіт про майбутнє світу
06:39, 06 липня 2018Іудаїзм
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Кожен учасник конкурсу отримає подарунок / lbk.ru
Федерація Єврейських Громад України оголосила про конкурс дитячих робіт про майбутнє нашого світу - про те, як він буде виглядати з приходом Мошиаха і настанням часу Геули.
Дітям запропоновано надсилати свої твори – малюнки, роботи з пластиліну та інших матеріалів, а також вірші, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.
Роботи слід надсилати за адресою: 49080 м. Дніпро, вул. Донецьке шосе,11.
Кожен учасник отримає подарунок, а кращі роботи будуть опубліковані у виданнях ФЕОУ.
З усіх питань запропоновано звертатися за телефоном +38 056 790 8 770.
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