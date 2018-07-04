У Латвії проходять заходи пам'яті жертв Голокосту

Сьогодні, у день пам'яті геноциду єврейського народу, заходи відбудуться по всій території Латвії - у Даугавпілсі, Резекне, Єлгаві, Вентспілсі та інших містах.

Два головних пам'ятні заходи відбудуться у Ризі, заявила виконавчий директор Ради єврейських громад Гіта Умановська. Про це пише LSM.lv.

День 4 липня став у Латвії траурною датою, яка офіційно відзначається, більше чверті століття тому. Верховна Рада, що вже оголосила про відновлення незалежності, але де-факто ще перебувала у складі СРСР Латвії, прийняла відповідний закон 3 жовтня 1990 року.

Цей день вважається початком масового знищення євреїв Латвії нацистами, які окупували республіку, та їхніми місцевими прислужниками. Саме 4 липня спецпідрозділи Третього Рейху спровокували у Ризі погроми, безпосередніми виконавцями яких були місцеві поплічники нацистів.