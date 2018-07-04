У Голландії поліція затримала підозрюваного у вандалізмі на єврейському кладовищі

Голландська поліція заявила, що затримала чоловіка, обвинуваченого в нанесенні свастики на стіну старого єврейського кладовища столиці.

Інцидент стався 30 червня в амстердамському районі Зеєбург, повідомляє "Лехаим" з посиланням на телеканал AT5.

Поліція не стала розкривати особу підозрюваного або його мотиви для того, щоб намалювати нацистський символ на зовнішній стіні 300-річного єврейського кладовища.

По всій Європі особи, які вчиняють акти вандалізму щодо єврейських кладовищ та пам'ятників, дуже рідко трапляються. У 2013 році кладовище Зеєбург було знову відкрито після майже 70 років забуття за допомогою декількох десятків представників марокканської та єврейської молоді, які зголосилися відремонтувати й очистити район. На кладовищі були поховані близько 175 тисяч євреїв. Разом з іншими волонтерами, надісланими муніципалітетом Амстердама, молоді люди фарбували стіни, покриті графіті, косили зарослу траву та бур'яни й допомагали відновлювати деякі з доріжок, що перетинають цвинтар.

Реставрація обійшлася приблизно в 150 тисяч доларів, які були зібрані з єврейських і не єврейських джерел, включаючи міські кошти.