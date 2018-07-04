У Польщі виявили будинок, побудований із єврейських надгробків

Спільна ізраїльсько-польська команда добровольців 1 липня зібрала єврейські надгробки з фундаменту зруйнованого корівника.

Як повідомляє "Лехаим", коли Моніка Фреліан і її чоловік у червні ремонтували свою власність у селі Клелі Горні, вони зробили приголомшливе відкриття. Коли вони зруйнували корівник, вони зрозуміли, що фундамент зроблений із надгробків, ймовірно, з сусіднього єврейського кладовища в Стопниці.

«Спочатку я нічого не побачила на каменях, бо на них було багато бруду, – сказала Моніка. - Але, коли я перевернула, у мене мурашки побігли по шкірі». Побачивши на каменях написи на івриті, Моніка зрозуміла, що їй потрібно повернути камені в їх законне місце спочинку. Вона згадала, як в позаминулому році бачила по польському телебаченню програму про подібний інцидент, де було названо ім'я Джонні Деніелса, засновника та виконавчого директора організації «З глибин», яка працює над збереженням пам'яті про Голокост і довоєнного єврейського життя в Європі.

Батьки Моніки купили будинок в 1970-х роках, тому вона не знала, як і коли камені були взяті з кладовища для використання, як будівельного матеріалу. Після збору надгробних каменів команда добровольців поїхала в різні місця колишніх єврейських кладовищ в цьому районі, щоб подивитися, чи є відповідне місце для них.

Старий місцевий житель вказав, де було одне кладовище, але після закінчення війни на його місці було споруджено будинок. Потім група добровольців вирушила ще за 20 кілометрів, щоб доставити камені до відновленого єврейського цвинтаря в Бузько Здруй, де вони знали, що надгробки будуть належно збережені. Співробітники кладовища були проінформовані і проведуть дослідження надгробків, щоб дізнатися більше про те, коли, де і для кого вони були зроблені.