Мером Мехіко вперше стала іудейка

Згідно з результатами екзит-полів, в Мехіко вперше в історії обрана мером єврейка, місцева політик і вчений Клаудіа Шейнбаум.

Як повідомляє "Лехаим" з посиланням на timesofisrael.com, 56-річна Шейнбаум зробила політичну кар'єру, щоб очолити найбільше місто Північної Америки, хоча і не без протиріч. За даними опитування компанії Mitofsky вона виграла вибори мера найбільшого міста Північної Америки набравши між 47,5 і 55,5 % голосів. Вона також перша жінка, яка коли-небудь була обрана на цей пост.

Її перемога – історична перемога на виборах у країні з глибоко вкоріненими проблемами гендерної нерівності та насильства щодо жінок. Раніше жінка, Розаріа Роблес, виконувала обов'язки мера столиці з 1999 по 2000 рік, але Шейнбаум, яка має докторський ступінь з фізики, є першою жінкою, обраною на цю посаду. Вона до недавнього часу працювала інженером-екологом в Національному автономному університеті Мексики, провела чотири роки в аспірантурі в Каліфорнії.

«Те, що я виглядаю як худий вчений, не означає, що я не збираюся боротися зі злочинністю. Я буду», – сказала вона.