У Німеччині почали будівництво Кельнського єврейського музею

В одному з найбільших міст Німеччини почалося будівництво Кельнського єврейського музею.

Наріжний камінь фундаменту був закладений в археологічному кварталі міста, повідомляє 2 липня Cедмица.RU.

Заставний камінь виготовив майстер-каменяр Маркус Хайндль з вапняку - матеріалу, який вживався при ремонті Кельнського собору в 19 столітті.

Автором проекту виступив архітектор Петер Фюссених. Музей буде розташований на Кельнській Ратхаусплац, де раніше знаходився єврейський квартал. В ході церемонії закладки каменя прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет зазначив, що іудаїзм є важливою частиною німецької історії. У Кельні присутня культурна спадщина багатьох народів, зокрема єврейська синагога та інші унікальні об'єкти середньовічної архітектури.

Музей буде нагадувати про життя євреїв у Кельні, а також служити символом, який виступає проти антисемітизму і расистських течій у суспільстві. На його будівництво планується витратити близько 80 мільйонів євро.

Музей повинен відкритися в 2021 році - у 1700-річну річницю появи іудейської громади у Німеччині, яка влаштувалася на північ від Альп і була вперше згадана в 321 році.

Влада Кельна взяла на себе утримання будівлі та археологічних пам'яток. Сьогодні в районі ратуші знаходяться залишки середньовічного єврейського кварталу, серед яких археологічні пам'ятки європейського значення, які датуються четвертим століттям, майже сто квадратних метрів палацу преторії, палац імператорського намісника Риму, середньовічний єврейський квартал і християнський квартал златоковалів. Близько 6000 квадратних метрів підземного рівня будуть обладнані під археологічну виставку з залишками синагоги, пекарні, танцювального залу і госпіталю, виявлених під час розкопок. Крім синагоги, відвідувачі зможуть побачити стародавні медальйони, вироби з мармуру і слонової кістки, а також написи на івриті. Археологи також знайшли численні грифельні дошки з написами, в тому числі епиграфічний напис на ідиш. Всі ці предмети дозволять відтворити багато аспектів єврейського життя в середньовічному Кельні.