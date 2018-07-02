Діти з Ізраїлю здійснюють подорож по єврейських місцях України

Учениці старших класів школи «Бейт Рівка» (Ізраїль) на канікулах здійснюють подорож по єврейських місцях України.

Свою поїздку вони почали з Дніпра, повідомляє єврейська громада міста.

Про історію та сьогодення громади їм розповів головний рабин Дніпра і регіону Шмуель Камінецький.

«Дівчатка в захваті від нашого міста, його громади, їм дуже сподобалася «Менора» і вид з її даху, багато хто навіть не уявляли собі, що таке взагалі можливо», – розповіла Аяла Курцвайль, яка супроводжує групу.

Після Дніпра дівчата вирушають у велику подорож – вони відвідають Гадяч, Ніжин, Ганнопіль, Меджибіж та Бердичів – міста, пов'язані з іменами великих єврейських мудреців.