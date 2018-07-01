Ізраїльські діти подорожують по єврейських місцях України

Учениці старших класів школи «Бейт Рифка» (Кфар Хабад, Ізраїль) на канікулах подорожують по єврейських місцях України.

Свою поїздку вони почали з єврейської громади Дніпра як символу єврейського відродження на пострадянському просторі, повідомляє сайт громади.

Школярки були вражені масштабом єврейського життя в Дніпрі і центром «Менора». Про історію та сьогодення громади їм розповів головний рабин Дніпра і регіону Шмуель Камінецький. «Дівчатка в захопленні від нашого міста, його громади, їм дуже сподобалася «Менора» і вид з її даху. Багато хто навіть не уявляли собі, що таке взагалі можливо», – розповіла Аяла Курцвайль, що супроводжує групу.

Після Дніпра діти вирушають у велику подорож – вони відвідають Гадяч, Ніжин, Ганнопіль, Меджибіж та Бердичів – міста, пов'язані з іменами великих єврейських мудреців. «Для дівчаток це були тільки уроки історії, оповідання про далеку країну, а тепер вони зможуть побачити своїми очима, де відбувалося поява і становлення хасидизму і відвідати могили видатних цадиків, – зазначила Аяла Курцвайль, – такі поїздки дуже важливі для єврейської самосвідомості, але не менш важливо, що, відвідуючи міста з великим минулим, вони будуть згадувати Дніпро – місто, де єврейське життя має і чудове сьогодення і, я впевнена, прекрасне майбутнє».