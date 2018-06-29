У США єврей відсудив у свого колишнього роботодавця $1,25 мільйона за антисемітські образи

Американський єврей Брендон Джейкобс відсудив 1,25 мільйона доларів за антисемітські образи з боку свого колишнього роботодавця.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", єврей, який живе в місті Уолл Тауншип, штат Нью-Джерсі, пішов зі своєї роботи в 2016 році за станом здоров'я. За рік до звільнення з компанії, він подав на неї в суд за постійні антисемітські образи в його бік, які, за його заявою, траплялися майже щодня.

Колеги Брендона постійно жартували з нього, згадуючи його єврейське походження. На своєму столі він часто знаходив нацистські гасла і символіку, а як-то раз, співробітники заявили, що татуювання з цифрами на руці йому б підійшли.

Джейкобс поскаржився, що в результаті таких образ він постійно відчував стрес, що завдало значної шкоди здоров'ю й призвело до звільнення. Після декількох років судового розгляду, муніципальна влада міста присудили Брендон Джейкобсу грошову компенсацію за завдані збитки.