У Франції рабини змагалися в знаннях єврейського права

Вперше в Євросоюзі провели конкурс, учасники якого змагалися у своїх пізнаннях єврейського права, традиції «Галаха».

Конкурс проводився серед рабинів і проходив у Парижі, повідомляє проект "Єврейські новини".

У змаганні брали участь 6 осіб. Переможцем став туніський громадянин рабин Єгошуа Барда, який є керівником школи Michkan Avraham. Йому дістався приз 7 тисяч доларів. Друге місце дісталося рабину Давид Коену.

Галаха у єврейській традиції охоплює низку законів, що стосуються суспільного духовного й сімейного життя євреїв, заснованих на древніх писаннях - Торі, Талмуді й інших релігійних трактатах. Кожен окремий закон Галахи називається галахот.