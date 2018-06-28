У Франції рабини змагалися в знаннях єврейського права
13:51, 28 червня 2018Іудаїзм
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Сувій Тори / kemokiev.org, ілюстративне фото
Вперше в Євросоюзі провели конкурс, учасники якого змагалися у своїх пізнаннях єврейського права, традиції «Галаха».
Конкурс проводився серед рабинів і проходив у Парижі, повідомляє проект "Єврейські новини".
У змаганні брали участь 6 осіб. Переможцем став туніський громадянин рабин Єгошуа Барда, який є керівником школи Michkan Avraham. Йому дістався приз 7 тисяч доларів. Друге місце дісталося рабину Давид Коену.
Галаха у єврейській традиції охоплює низку законів, що стосуються суспільного духовного й сімейного життя євреїв, заснованих на древніх писаннях - Торі, Талмуді й інших релігійних трактатах. Кожен окремий закон Галахи називається галахот.
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