Сейм Польщі пом'якшив відповідальність за порушення закону про Голокост

Сейм Польщі 27 червня провів голосування і прийняв рішення про пом'якшення відповідальності за порушення закону про Голокост.

Таким чином, у суперечливий «Закон про інститут національної пам'яті» внесено зміни, але при цьому «антибандерівських статей» вони не торкнулися, повідомляє проект «Єврейські новини».

Скандальний закон, що стосується інституту національної пам'яті, прийняли 1 березня. Він передбачав кримінальне покарання за звинувачення поляків у сприянні фашистській окупації, а також за виправдання дій української повстанської армії (УПА).

У процесі голосування, 388 польських депутатів підтримали поправку й лише 25 виступили проти. Ініціатором внесення поправок у закон виступив Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Голова урядової канцелярії Міхал Дворчик сказав, що кримінальна відповідальність за звинувачення польського народу ніколи не була самоціллю, а була лише способом доведення історичної правди.