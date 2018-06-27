В Ізраїлі суд дозволив іудейці вийти заміж за чорношкірого

Суд міста Тель-Авів із сімейних справ розглянув незвичайний позов, який ізраїльтянин подав проти своєї сестри.

Суть позовного клопотання полягала в тому, щоб визнати жінку нездатною відповідати за свої дії, у зв'язку з бажанням відповідачки вийти заміж за чорношкірого, повідомляє проект "Єврейські новини".

Чоловік вказав, що його сестра раніше вже проходила лікування в психіатричній лікарні, мало їсть, одягається зухвало, робить агресивний макіяж, витрачає багато грошей і погрожує виїхати за кордон з метою вийти заміж за чорношкірого.

Також у своїй позовній заяві брат висловив глибоку стурбованість тим, що «при поїздці за кордон його сестра може стати сексуальним об'єктом для темношкірих людей». Суддя також висловив стурбованість поведінкою відповідачки, однак не виконав позовні вимоги, мотивуючи це політикою прийняття мультикультуралізму.

Також суд постановив можливість повторного подання позову для призначення тимчасового опікуна в разі погіршення морального стану жінки.