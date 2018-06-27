У Бостоні влада виділила на підтримку синагоги $500 тисяч

У Бостоні (США) знаходиться єврейський культурний центр «Vilna Shul», що базується в синагозі, побудованій понад 100 років тому.

Будівля є популярним туристичним об'єктом і музеєм історичної спадщини американських євреїв, повідомляє проект "Єврейські новини".

Нещодавно міська влада прийняла рішення виділити на підтримку синагоги 500 тисяч доларів, які адресують адміністрації єврейського центру.

Представники єврейської спільноти вирішили використовувати частину виділених коштів для того, щоб забезпечити людям у віці, а також особам з обмеженими можливостями відвідування синагоги, яка є багатоповерховим будинком.