У Бостоні влада виділила на підтримку синагоги $500 тисяч

11:10, 27 червня 2018
Іудаїзм
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У Бостоні влада виділила на підтримку синагоги $500 тисяч / jewishnews.com.ua

Будівля є популярним туристичним об'єктом і музеєм історичної спадщини американських євреїв, повідомляє проект "Єврейські новини".

Нещодавно міська влада прийняла рішення виділити на підтримку синагоги 500 тисяч доларів, які адресують адміністрації єврейського центру.

Представники єврейської спільноти вирішили використовувати частину виділених коштів для того, щоб забезпечити людям у віці, а також особам з обмеженими можливостями відвідування синагоги, яка є багатоповерховим будинком.

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