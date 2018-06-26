Єврейська молодіжна організація проведе молодіжні заходи у трьох містах
12:12, 26 червня 2018Іудаїзм
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Єврейська молодіжна організація проведе молодіжні заходи / djc.com.ua
Організація «Шіурей Тора Любавич» або «STL: молодіжна Єврейська організація» оголосила, що до дати 12-13 тамуза (День Звільнення Шостого Любавичеського Ребе) підготувала серію молодіжних заходів у форматі «Farbrengen 2.0» з гаслами «Виходь за межі», «Покрокова інструкція до Свободи» і «Go Beyond!».
Про це повідомляє проект "Єврейські новини".
Заходи пройдуть у трьох містах:
25 червня – у Києві,
26 червня – у Дніпрі та Відні.
Місце проведення у Дніпрі зал «На Троїцькій», початок о 17.00. Частиною заходу в Дніпрі стане відвідування концерту групи «8th Day», популярної серед єврейської молоді США, Європи та Ізраїлю.
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