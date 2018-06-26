Єврейська молодіжна організація проведе молодіжні заходи у трьох містах

Організація «Шіурей Тора Любавич» або «STL: молодіжна Єврейська організація» оголосила, що до дати 12-13 тамуза (День Звільнення Шостого Любавичеського Ребе) підготувала серію молодіжних заходів у форматі «Farbrengen 2.0» з гаслами «Виходь за межі», «Покрокова інструкція до Свободи» і «Go Beyond!».

Про це повідомляє проект "Єврейські новини".

Заходи пройдуть у трьох містах:

25 червня – у Києві,

26 червня – у Дніпрі та Відні.

Місце проведення у Дніпрі зал «На Троїцькій», початок о 17.00. Частиною заходу в Дніпрі стане відвідування концерту групи «8th Day», популярної серед єврейської молоді США, Європи та Ізраїлю.