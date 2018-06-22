У Львові під час ремонту дороги, виявили, що вона викладена з єврейських надгробків

У Львові на вул. Єфремова під час ремонту дороги були виявленні численні єврейські надгробні плити, якими, імовірно, вимощено всю вулицю.

Як повідомляє zik.ua, ремонт дороги почали 20 червня. Після виявлення єврейських нагробних плит – роботи припинили. Помітно, що стара дорога складається з кількох шарів. Верхній вже зняли, а от нижній – встелений цими надгробками, які, у більшості, повернуті написом вниз. Із тих, що, імовірно, перевернули догори робітники, то можна побачити єврейські та польські написи, символи, та час смерті (період Другої світової війни). Багато із надгробків вже потрощені ремонтними роботами.

Як відомо, нацисти використовували такі кам’яні плити для мощення вулиць і площ. Те ж саме робила радянська влада. Сказати точно, яка тоталітарна влада зробила це на теперішній вул. Єфремова – складно. Цим питанням займуться спеціалісти.

Нагадаємо, що це не перша подібного знахідка у Львові.