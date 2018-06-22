У липні у Львові відбудеться конференція-марафон, присвячена збереженню єврейської спадщини в Україні

У Львові з 1 по 3 липня пройде триденна конференція-марафон "Memory Space".

У програмі заходу: круглі столи, дискусії, презентації, воркшопи та екскурсії, повідомляє ВААД.

Теми, які будуть підняті в рамках заходу:

- Практики збереження місць єврейської спадщини;

- Культурні механізми збереження єврейської спадщини;

- Світ в епоху Fake News & Fake Memory;

- Політика пам'яті: спекуляція фактами та замовчування в Радянському Союзі теми Голокосту тоді й зараз;

Ініціатором проекту виступила громадська організація Israeli Friends of Ukraine.