У липні у Львові відбудеться конференція-марафон, присвячена збереженню єврейської спадщини в Україні
12:38, 22 червня 2018Іудаїзм
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У Львові пройде конференція-марафон, присвячена збереженню єврейської спадщини / vaadua.org
У Львові з 1 по 3 липня пройде триденна конференція-марафон "Memory Space".
У програмі заходу: круглі столи, дискусії, презентації, воркшопи та екскурсії, повідомляє ВААД.
Теми, які будуть підняті в рамках заходу:
- Практики збереження місць єврейської спадщини;
- Культурні механізми збереження єврейської спадщини;
- Світ в епоху Fake News & Fake Memory;
- Політика пам'яті: спекуляція фактами та замовчування в Радянському Союзі теми Голокосту тоді й зараз;
Ініціатором проекту виступила громадська організація Israeli Friends of Ukraine.
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