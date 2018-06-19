У Дрогобичі відкрили після відновлення одну з найбільших синагог у Східній Європі

У неділю, 17 червня, у місті Дрогобич відбулося урочисте відкриття відновленої хоральної синагоги, збудованої в середині XIX століття, на яке чисельно прийшли мешканці міста.

Дрогобицька хоральна синагога є однією з найбільших у Східній Європі, передає "ІА ZIK".

Після Другої світової війни у ній розмістили склад тканин, потім склад солі, а згодом – меблевий магазин.

Синагога тривалий час перебувала в аварійному стані. В останні роки єврейська громада змогла знайти кошти на її відновлення.