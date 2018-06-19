У Дрогобичі відкрили після відновлення одну з найбільших синагог у Східній Європі
20:19, 19 червня 2018Іудаїзм
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Синагога тривалий час перебувала в аварійному стані / zik.ua
У неділю, 17 червня, у місті Дрогобич відбулося урочисте відкриття відновленої хоральної синагоги, збудованої в середині XIX століття, на яке чисельно прийшли мешканці міста.
Дрогобицька хоральна синагога є однією з найбільших у Східній Європі, передає "ІА ZIK".
Після Другої світової війни у ній розмістили склад тканин, потім склад солі, а згодом – меблевий магазин.
Синагога тривалий час перебувала в аварійному стані. В останні роки єврейська громада змогла знайти кошти на її відновлення.
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