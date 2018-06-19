Мер Ріо-де-Жанейро заспівав на концерті, касові збори якого будуть спрямовані на будівництво меморіалу Голокосту

Тисячі людей заплатили, щоб подивитися, як мер Ріо-де-Жанейро співає на концерті, де всі збори за квитки були повністю пожертвувані на будівництво меморіалу Голокосту в Бразилії.

Як повідомляє "Лехаим", близько 4 тисяч чоловік слухали кілька релігійних пісень, виконаних Марсело Крівелла, який є християнином і давнім другом місцевої єврейської громади. У минулому році він заклав наріжний камінь для меморіалу.

Політик оголосив про пожертвування ділянки землі для будівництва меморіалу. За повідомленнями ЗМІ, Крівелла відвідав Ізраїль 40 разів.

«Було дуже зворушливо бачити, як мер співає «Я – Ізраїль», коли вся аудиторія встає, в оточенні ізраїльських прапорів, якими розмахують кілька молодих людей на сцені. Це був унікальний момент на знак пам'яті про Голокост і славу єврейської держави», – сказав JTA почесний консул Ізраїлю Осіас Вурман.

У Ріо-де-Жанейро, другому за величиною місті Бразилії, проживає близько 35 тисяч євреїв.