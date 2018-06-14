У Франції та Голландії вандали пошкодили меморіали жертвам Голокосту

Меморіали жертвам Голокосту у Франції та Голландії зазнали вандалізму, визнаному антисемітським.

Як повідомляє "Лехаим", у Парижі вандали збили пам'ятну меморіальну дошку, яку офіційні особи Міністерства освіти поставили в публічній початковій школі Ave Maria. Меморіальна дошка нагадувала про єврейських дітей, які були депортовані звідти та вбиті під час Голокосту.

Інших пошкоджень на фасаді будівлі не було, що викликало підозру в антисемітських мотивах інциденту. Школа Ave Maria розташована в історичному єврейському кварталі міста Маре. Глава кварталу, Аріель Вейль, єврей, назвав інцидент «ганебним».

У Нідерландах 10 червня невідомі особи намалювали свастики та інші вкрай праві символи на пам'ятнику жертвам Голокосту в муніципалітеті Мідден-Гронінген, приблизно в 100 милях від Амстердама. Працівники міських служб швидко очистили чорну фарбу, а поліція почала розслідування цього інциденту, повідомляє радіостанція RTV Noord.