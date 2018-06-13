На Волині в будівельному смітті знайшли єврейські надгробки ХVІІІ-ХІХ століть

У Володимирі-Волинському між селами Селець і Черчичі знайдено мацеви (єврейські надгробки).

Про це повідомляє "Володимир Медіа" з посиланням на сторінку у Фейсбук краєзнавця та автора книги "Володимир єврейський" Володимира Музиченко.

Як мацеви потрапили туди – наразі невідомо.

"Вони були кимсь вивезені і складені у полі. Очевидно, мали використовуватись на господарські потреби, і скоріше за все частково таки використовувались, про що свідчить наявність залишків бетону на одній з них. Хтось вивіз їх разом із будівельним сміттям. Можливо згодом подумав, що користуватись такими речами гріх, а повідомити посоромився або побоявся. Тож просто залишив їх у полі. Тепер вони повернулись на місце зберігання.

У подальшому потрібно буде прочитати написи на них. Попередньо встановлено датування мацев – 1861-1939 рр. Допоміг у розшифруванні дат в епітафіях мій товариш, член єврейської громади Максим Срібний [...]. Сподіваюсь, люди й надалі будуть інформувати про подібні знахідки. Для нас це дуже важливо", – говорить краєзнавець.