Принц Вільям вперше відвідає Ізраїль та Яд Вашем з головним рабином
21:05, 12 червня 2018Іудаїзм
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Яд Вашем / uk.wikipedia.org
Принц Вільям відвідає Яд Вашем і Центр світу Переса в рамках його візиту в Ізраїль, а також зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху і президентом Реувеном Ривлином.
Про це повідомляє "Лехаим" з посиланням на прес-службу Кенсінгтонського палацу. Герцог Кембридж прибуде увечері 25 червня, відвідавши Йорданію.
Його першою зустріччю, вранці 26 червня, стане відвідування Яд Вашем – офіційного меморіалу Ізраїлю єврейським жертвам Голокосту. У супроводі головного рабина Ефраїма Мірвіса принц прослухає коротку екскурсію музеєм і зустрінеться з тими, хто пережив Голокост, і учасниками Кіндертранспорта. Він також покладе вінок у Залі пам'яті Яд Вашем.
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