Принц Вільям вперше відвідає Ізраїль та Яд Вашем з головним рабином

Принц Вільям відвідає Яд Вашем і Центр світу Переса в рамках його візиту в Ізраїль, а також зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху і президентом Реувеном Ривлином.

Про це повідомляє "Лехаим" з посиланням на прес-службу Кенсінгтонського палацу. Герцог Кембридж прибуде увечері 25 червня, відвідавши Йорданію.

Його першою зустріччю, вранці 26 червня, стане відвідування Яд Вашем – офіційного меморіалу Ізраїлю єврейським жертвам Голокосту. У супроводі головного рабина Ефраїма Мірвіса принц прослухає коротку екскурсію музеєм і зустрінеться з тими, хто пережив Голокост, і учасниками Кіндертранспорта. Він також покладе вінок у Залі пам'яті Яд Вашем.