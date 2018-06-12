У Кишиневі відкриють музей історії євреїв Молдови

Представник ОБСЄ з боротьби з антисемітизмом рабин Ендрю Бейкер і Міністр освіти Молдови Моніка Бабук провели спільну прес-конференцію.

Під час зустрічі з журналістами обговорювалося відкриття музею історії євреїв Молдови в приміщенні бібліотеки ім. Іцика Мангера в Кишиневі, повідомляє проект "Єврейські новини".

У музеї планують зібрати експозицію, що демонструє внесок молдавських єврейських громад в історію і розвиток суспільства країни в різні часові періоди. Особливу увагу в новому культурному закладі приділять збереженню пам'яті про Голокост. Учнями шкіл Молдови будуть викладати додатковий курс з вивчення Голокосту, методичну підготовку для якого провели для 200 вчителів-істориків.

Ендрю Бейкер підкреслив що в багатьох великих містах світу і столицях провідних держав вже створені культурні установи та музеї історії євреїв.