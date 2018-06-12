У єврейській школі Дніпра відновили традицію відзначати бар/бат міцви

У єврейській школі Дніпра «Ор Авнер Хабад Любавич» імені Леві-Іцхака Шнеерсона відновили традицію відзначати великим святом у кінці навчального року бар/бат міцви дітей.

Як повідомляється на сайті єврейської громади Дніпра, цього роцу колективна бар/бат міцва була тематичною і базувалася на відомому постулаті єврейської філософії, переважно на вислові Тори – «Людина, немов дерево польове».

Учні 6-7 класів розповіли, що впливає на дерево та як це пов'язано з людиною; підготували сценку про те, що важливі вчинки, а не слова чи думки; відео про те, які заповіді вони починають дотримуватися і чому вони важливі, а також, що тепер вони є повноцінною частинкою єврейського народу.

У фіналі кожен учасник свята отримав свій подарунок, який пов'язаний із виконанням заповідей: дівчата – свічники для шаббатних свічок, а хлопчики кіпи – з ручною вишивкою першої літери імені.

Також на церемонії було вручення нагороди «Волонтер року», оскільки діти є активними волонтерами, допомагають вчителям, організовують молитви, беруть участь у проведенні свят.