Уряди США та Австрії відновлюють могилу відомого в XVIII столітті вченого-рабина

Комісія уряду США зі збереження спадщини Америки за кордоном спільно з австрійським урядом та єврейською громадою 10 червня відзначила відновлення могили раббі Меїра Айзенштадта, провідного вченого 18 століття.

Церемонія відбулася в той день, коли австрійський канцлер Себастьян Курз здійснив поїздку по Єрусалиму в рамках триденного візиту в Ізраїль, повідомляє "Лехаим".

Також відомий як Паним Мейрот, за книзою респонсів, яку він написав, Айзенштадт помер 300 років тому, 27-го сивана, який в цьому році припадає на 10 червня.

До самої своєї смерті він служив головним рабином австрійського міста Айзенштадт. Одним з його нащадків є Стюарт Айзенштадт, колишній посол США в Європейському Союзі та заступник секретаря казначейства.

«Ми тут, бо наш обов'язок - визнати, відзначити та зберегти нашу єврейську спадщину», – сказав на церемонії голова комісії Пауль Пакер. «Робота, якій ми віддаємо належне сьогодні – відновлення надгробків раббі Меїра, показує нашу загальну прихильність цього обов'язку».

У церемонії взяли участь керівники австрійської єврейської громади, державний секретар Федерального міністерства внутрішніх справ Кароліна Едстадлер, а також інші австрійські високопоставлені особи та парламентарії.