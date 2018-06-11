Канцлер Австрії відвідав Стіну плачу та меморіальний комплекс Голокосту «Яд ва-Шем»

Канцлер Австрії Себастьян Курц відвідав з офіційним візитом Ізраїль, в ході якого він побував у меморіальному комплексі Голокосту «Яд ва-Шем» і підписав угоду про надання співробітникам музею доступу до архівів концтабору Маутхаузен і до державного архіву республіки Австрія.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", також неофіційно канцлер Австрії відвідав Стіну Плачу та інші святі місця в Єрусалимі, а також пам'ятники, пов'язані з історією його країни. Цією дією він порушив загальноприйняте табу Євросоюзу, представники якого вважають Стіну Плачу окупованою територією та не здійснюють поїздки туди.

Першим порушив «європейське табу» президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, після чого до Стіни Плачу стали їздити й інші політики США.

Також Курц заявив про намір Австрії виділити кошти на розвиток меморіального комплексу «Яд ва-Шем».

"Як канцлер Австрії я повинен заявити, що Австрія й австрійці несуть тягар провини за злочини, вчинені в період Голокосту. Ми, австрійці, несемо відповідальність за нашу історію. Це наш борг та обов'язок – переконатися, що Голокост більше не повториться, і що моє та наступні покоління ніколи не забудуть ті жахливі часи", - сказав Себастьян Курц.

Договір про співпрацю з меморіальним музеєм Голокосту в Ізраїлі підписав міністр освіти Австрії Хайнц Фассман, який прибув разом з канцлером.