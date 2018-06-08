У Швеції припинила роботу єврейська організація через погрози неонацистів
15:08, 08 червня 2018Іудаїзм
306 0
Євреї Швеції були змушені закрити свою організацію / islam-today.ru
Єврейська організація, що діяла на півночі Швеції, була змушена припинити роботу через постійні погрози з боку неонацистів.
Як повідомляє Islam-today, антисемітські листівки почали з'являтися в регіоні ще в минулому році, а члени організації почали отримувати особисті погрози.
Повідомляється, що надходять вони з боку членів неонацистського руху, який, як відзначає шведська влада, в останні роки почав набирати популярність на півночі країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter