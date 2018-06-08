У Швеції припинила роботу єврейська організація через погрози неонацистів

15:08, 08 червня 2018
Іудаїзм
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Євреї Швеції були змушені закрити свою організацію / islam-today.ru

Як повідомляє Islam-today, антисемітські листівки почали з'являтися в регіоні ще в минулому році, а члени організації почали отримувати особисті погрози.

Повідомляється, що надходять вони з боку членів неонацистського руху, який, як відзначає шведська влада, в останні роки почав набирати популярність на півночі країни.

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