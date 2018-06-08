На місці, де 75 років тому була Велика синагога Вільнюса, єврейська громада повела концерт

У дворі, де 75 років тому стояла Велика синагога Вільнюса, описана на ідиші, івриті та латинською мовами як композиція незвичайної краси, 6 червня, провів концерт популярний польський ансамбль Vocal Varshe.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", захід був організований Польським культурним інститутом у Вільнюсі та єврейською громадою Литви. Виконавчий директор Литовської єврейської громади Ренальдас Вайшбрас розпочав цей захід словами великого єврейського поета Моше Кульбака з поезії «Вільнюс».

Мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс, вітаючи всіх учасників концерту, сказав, що місце, обране для концерту, було нагадуванням усім жителям Вільнюса, литовцям та полякам, про Голокост. Велика синагога має залишатися в пам'яті не лише євреїв, а й усіх жителів Вільнюса.

Голова литовської єврейської громади Фаїна Куклянські подякувала всім, хто прийшов слухати музику, а також висловила вдячність меру Вільнюса за можливість організувати концерт в тому місці, де живий єврейський дух.