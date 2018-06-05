У Британії можуть закрити ортодоксальні єврейські школи через відмову викладати теорію одностатевих шлюбів

Британське Управління зі стандартів у сфері освіти, дитячих послуг і шкіл (Ofsted) зажадало від релігійних єврейських освітніх установ країни ввести в програму навчання теорію одностатевих шлюбів і нестандартної сексуальної орієнтації.

У разі невиконання цієї вимоги, організація погрожує закрити релігійні ортодоксальні єврейські школи, повідомляє проект "Єврейські новини".

Пропаганда гомосексуалізму, узаконена в Європі, повністю суперечить філософії Тори та єврейському світогляду. Глава освітніх установ громади бєльських хасидів рабин Аарон Клейн стверджує, що подібний ультиматум з боку управління освіти Великобританії, рівноцінний офіційному виселенню ортодоксальних євреїв з Об'єднаного Королівства.

"Якщо ми не будемо виступати, і проект не буде змінений з урахуванням задоволення наших потреб, тоді в ортодоксальних євреїв не буде майбутнього в сучасній Британії. Цей документ [вимоги Ofsted] виступає як повідомлення про виселення для нашої спільноти.

Школа, яка навчає програмі, що включає абсолютно чужі іудаїзму або атеїстичним цінностям, може бути закрита.

Пропоновані стандарти, які видають за інструмент, що сприяє терпимості та повазі до деяких елементів суспільства, є абсолютно неприйнятними та неповажними до нашої спільноти та наших релігійних принципів", - сказав рабин, закликаючи своїх однодумців виступити проти директив Управління.

До вимог Ofsted приєдналися представники антирелігійної організації «Гуманісти Великобританії», які направили в Управління скарги на те, що релігійні школи виключили зі своїх навчальних програм інформацію про гомосексуалізм й аборти.