У Ріо-де-Жанейро поліція вилучила у злочинців священний єврейський сувій

Єврейський ритуальний предмет, який спочатку вважався сувоєм Тори, був вилучений у злочинців під час поліцейського рейду в нетрях Ріо.

Як повідомляє "Лехаим" з посиланням на "Extra", представники єврейської громади 28 травня були викликані в поліцію, щоб визначити, що з себе представляє предмет, який був визначений як сефер хафтара, або сувій з книг Пророків, які читаються в Шабат після читання Тори. Він був знайдений 25 травня в бункері наркоторговця в фавелі Параду-де-Лукас посеред схованки з боєприпасами.

«Це не Тора. Ми знайшли підпис рабина Давида Басрі, великого Сефардського духовного лідера громади «Сукат Давид» в Єрусалимі. Зазвичай цей вид сувоїв дарували в якості подарунка великим громадським донорам», – сказав рабин Менді Абутбуль з синагоги імені Едмонда Дж. Сафра в Іпанеме.

Багато прикрашений сувій був знайдений серед близько 1000 снарядів – в тому числі 350 потужних 30-го калібру – в підвалі, прихованому під таємним проходом між двома халупами, який був виявлений, коли близько 20 поліцейських здійснили рейд на трущоби в броньованому танку.

«Беручи до уваги релігійний зміст предмета, вилученого під час рейду, він буде відправлений фахівцям для описового кримінального розслідування з належною увагою, якої заслуговує священна книга, а потім він буде повернений єврейській громаді для збереження», – сказала Рейчел Глатт, юридичний представник Єврейської федерації Ріо.

У Ріо проживає близько 30 тисяч євреїв, які стикаються з одним із найвищих у світі рівнів насильства в містах, перебуваючи під постійним ризиком смерті через кулі злочинців і поліції.