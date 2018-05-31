В Ізраїлі ультраортодоксам дозволили молитися у в'язницях у традиційному одязі

Головний рабин сефардів Ізраїлю Іцхак Йосеф відправив в управління ізраїльських в'язниць запит про дозвіл ультраортодоксам харедим проводити свої молитви в особистому традиційному одязі.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", представники тюремної служби дали свою згоду і тепер щоп'ятниці й щосуботи євреям харедим буде дозволено молитися у своїх костюмах і капелюхах. В інші дні тижня одяг ультраортодоксів буде залишати в синагозі. Пізніше в'язниці планують придбати спеціальний одяг для ув'язнених харедим.

*Харедим - це ультраортодоксальне співтовариство серед євреїв, які особливо строго дотримуються законів Тори. Сама назва цього релігійного напряму походить від слова «харад», яке в перекладі з івриту означає «боятися», «остерігатися». Існує поняття «а-харедим аль дваро», дослівно означає «остерігається (порушити) слово Його (тобто Бога)».

Сефарди - це субетнічна група євреїв, що утворилася на Піренейському півострові, подальше розселення її представників почалося за часів римського імператора Адріана.