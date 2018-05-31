У Львові Президент Німеччини відвідав місце зруйнованої синагоги
11:50, 31 травня 2018Іудаїзм
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Президент Німеччини ознайомився з історичними пам’ятками Львівщини / loda.gov.ua
У межах поїздки до України Федеральний Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр ознайомився з історичними пам’ятками Львова.
Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав місце зруйнованої синагоги у Львові та поспілкувався із представниками єврейської громади, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.
Також Президент оглянув реставраційні проекти, реалізовані за підтримки німецького агентства розвитку (GIZ). Це, зокрема, середня школа № 62, кам’яниці на Площі Ринок, тощо.
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