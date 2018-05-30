Рабинський суд Ізраїлю відмовився визнавати освіту та ліцензії рабинів із США

Рабинський суд Ізраїлю відмовився визнавати освіту та ліцензії 160 рабинів зі Сполучених Штатів.

Більшість із них навчалися в нью-йоркській ієшиві (університеті) «Ховевей Тора» і є членами Міжнародної асоціації сучасних ортодоксальних рабинів, повідомляє проект "Єврейські новини".

Видання "The Jerusalem Post" опублікувало службову записку ізраїльського ортодоксального рабина Ашера Айрентрау, яку він направив у рабинський суд. У записці йдеться про проведення обряду одруження за ортодоксальним звичаєм у місті Портленд (штат Мен) між євреєм із США і жінкою-єврейкою, репатріанткою в Ізраїль.

Обряд провів рабин Аківа Герцфельд з синагоги «Шаарей тфіла». На думку рабина Ашера Айрентрау, цей шлюб не може бути визнаний дійсним, бо Аківа Герцфельд є членом Асоціації ортодоксів.

Ще в 2015 році окружний суд Єрусалиму довірив в обов'язок Головному раввинату встановити правила та критерії, за якими мають визнаватися ліцензії рабинів з діаспори. Як з'ясувалося, з цього питання комісія збиралася лише один раз і ніяких конкретних рішень не прийняла.

Якщо ситуація не зміниться, то ізраїльські представники ортодоксальної спільноти будуть відчувати зростаюче відчуження до своїх колег із діаспори.