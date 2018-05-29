У Києві відбувся благодійний ярмарок «Шалом, Ізраїль!»

У понеділок, 28 травня, в Києві відбувся благодійний ярмарок «Шалом, Ізраїль!».

На заході гості змогли познайомитися з особливостями життя в сучасному Ізраїлі та взяти участь у різноманітних пізнавальних та розважальних заходах, повідомляє проект "Єврейські новини".

Для гостей ярмарку також були організовані консультації з ряду питань, пов'язаних із репатріацією, відкриттям бізнесу, охороною здоров'я, освітою та можливістю працевлаштування в Ізраїлі. Про все це можна було дізнатися у представників відповідних відомств, присутніх на ярмарку.

На заході також були організовані лекції, бесіди та зустрічі, проводився концерт лауреата конкурсу "Голос країни". Діти брали участь в окремій розважальній програмі, також усі гості могли познайомитися з шедеврами єврейської кухні.